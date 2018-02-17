17.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинский адмирал на четвертом году войны поманил Донбасс пряником


Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил о необходимости поиска компромисса «без ракет и бомб». Свои мысли он озвучил в эфире «Громадського радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, конфликтующим сторонам нужно находить мирное решение вопроса через компромисс.

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«Мы должны находить взаимопонимание, мы должны не автоматами, не ракетами, не бомбами, украинец украинцу, объяснять, что мы — одно государство, что мы одна нация, и мы имеем право на лучшую жизнь. А когда мы придем к этому компромиссу, к этому разговору, я надеюсь, мы выйдем из этой ситуации с гордо поднятой головой, учтем все ошибки, которые до этого были допущены, чтобы в дальнейшем этого не допускать», — заявил Гайдук.

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