12.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский адмирал: Путин добавил нам огромную головную боль

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим предложением украинской стороне забрать свой военный хлам, брошенный при бегстве украинской армии из Крыма, добавил руководству «незалежной» головной боли. Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший командующий ВМСУ Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, у Украины нет ни соответствующих технологий для ремонта оставшихся в Крыму кораблей, ни инфраструктуры, ни, тем более, денег.

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«То, что у Украины появится дополнительная головная боль — это 100%. Путин бросил мяч на нашу половину и теперь мы должны этим мячом правильно распорядиться…

Можно забрать то вооружение, которое находится там, но возникает вопрос — что кто-то надеется на чудо, что россияне будут отдавать технически исправную технику?…

Если мы говорим «Да», мы должны четко себе ответить на вопрос — а какое же там находится оборудование? А ответ очень простой — там 70-80% оборудования российского и иностранного производства. Возникает вопрос, а способна ли Украина, которая до сих пор не решила вопрос импортозамещения, восстановить техническую готовность этих кораблей?…

Готовы ли предприятия для ее ремонта, готовы ли запчасти и оборудование к ремонту, готовы ли ремонтировать специальное вооружение, есть ли у нас такие специалисты? То есть, вопросов попутных очень много», — заявил Гайдук.