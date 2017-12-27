27.12.2017, Киев, Ольга Козаченко

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Украинский адмирал утверждает, что двумя танками мог подавить Крымскую весну

На допросе в суде по делу бывшего президента Януковича командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские военные могли подавить восстание в Крыму еще 27 февраля 2014 года, сообщают «Украинские новости».

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Воронченко, который в тот момент занимал должность заместителя командующего войск береговой охраны, рассказал, что предоставил руководству ВМС 27 февраля 2014 года план по применению танков «для освобождения здания Верховного Совета Крыма от захватчиков».

«У меня были готовы 2 танка… которыми можно было обстрелять (здание), как в России Президент Ельцин в 1993 году», — сказал Воронченко.

Он также утверждает, что спецназ СБУ был готов начать операции по разблокированию захваченных зданий в Крыму.

При этом свидетель заявил, что такого рода операции могли быть успешно проведены только 27 февраля 2014 года, так как затем «соотношение украинских и российских войск изменилось в пользу оккупантов».

«27 февраля такого приказа не было. Приказ поступил после 8 марта», — добавил Воронченко, уточнив, что в письменной форме ни одного приказа о применении оружия не было получено.

Кроме того, он полагает, что отдать приказ о введении военного положения в Крыму должен был Янукович.