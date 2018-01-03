03.01.2018

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Украинский артист плачет, что без гастролей в РФ сводит концы с концами

Без российских площадок украинские артисты оказались в кризисе, но самые «свидомые» голодают, но не хотят ехать в РФ. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный артист Украины Иво Бобул, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бобула, украинские телеканалы не пригласили его ни на один новогодний эфир.

«Ни на одном огоньке в этом году, к сожалению, я не в формате. Я бы так спросил: почему такой певец нигде не появляется на новогодних огоньках? Не знаю… Я перед новым годом ждал, что кто-то позвонит, как всегда было. Не было такого года, чтобы какие-то каналы — два-три обязательно — звонили: «Иво, мы приглашаем вас». Ноль по фазе», — пожаловался артист.

При этом, он подчеркнул, что в Россию с концертами ехать не хочет.

«Я бы не поехал. Что, у меня не было возможности? Поверьте мне, мне было очень тяжело. В прошлом году было очень тяжело — работы практически такой, как когда-то была, не было. У людей нет денег. Парни говорят: «Да мы сделали бы, но почем билеты ставить, цены на билеты». У меня же команда, группа, мне же нужно их кормить всех, еще и налоги платить. Я могу поехать в Канаду, в Израиль — там, где мои друзья и могут они помочь какие-то концерты сделать. Но не туда. Хотя у меня очень много друзей и музыкантов там», — сказал Бобул.