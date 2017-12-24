24.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Украинский артист похвалился, как назло России лишился 80% своего заработка

Украинские артисты не имеет права выступать в России — другое дело, продажа стирального порошка и других товаров в РФ. Об этом в эфире UkLife заявил известный украинский шоу-мен, продюссер Дмитрий Чекалкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, он лишился до 80% своего заработка, отказавшись от российского рынка и корпоративов для «Газпрома» и «Сбербанка».

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«Одно дело — торговля каким-нибудь мылом и стиральным порошком, а другое дело — веселить, как это делает Ани Лорак, выступая в день десантника 2-го августа. Она выступает в Питере и прославляет этих десантников, которые в эти же дни убивают наших соотечественников на Донбассе.

Я еще летом 2014-го для себя принял решение о том, что когда это государство убивает твоих соотечественников, нельзя продолжать их веселить… У меня 70% всех доходов, продакшн студии моей было из России. Тогда были бюджеты 25-30 тысяч долларов в месяц только за радиопрограммы, которые мы продавали в Россию. Не говоря уже о корпоративах, которые мы проводили, «Газпрома» или «Сбербанка» российского…

Для нас это были в некоторые периоды 80% всех наших заработков», — заявил Чекалкин.