 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
15.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  3 193 просмотров
Вооруженные силы, Украина

Украинский чиновник чуть не сорвался на мат, услышав вопрос о ядерном оружии


Украинский чиновник, замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука в прямом эфире телеканала «Эспрессо» чуть не перешел на мат, комментируя призывы вернуть Украине ядерное оружие. По словам Туки, у Украины его либо украдут, либо оно будет продано за полцены в Палестину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Ну не можем мы быть в здравом уме и рассказывать о том, что мы завтра… ну, этот бред о том, что «верните атомную бомбу». Ты ее будешь в кармане в Москву возить? Или на твою атомную бомбу, которую ты мечтаешь, тебе Кремль сколько их сюда насыпет? Какие гарантии? Что у нас ее с.., что мы ее продадим за полцены тем же самым россиянам или в Палестину?», — заявил Тука.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть