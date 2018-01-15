15.01.2018, Киев, Максим Карпенко

3 193 просмотров

Украинский чиновник чуть не сорвался на мат, услышав вопрос о ядерном оружии

Украинский чиновник, замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука в прямом эфире телеканала «Эспрессо» чуть не перешел на мат, комментируя призывы вернуть Украине ядерное оружие. По словам Туки, у Украины его либо украдут, либо оно будет продано за полцены в Палестину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Ну не можем мы быть в здравом уме и рассказывать о том, что мы завтра… ну, этот бред о том, что «верните атомную бомбу». Ты ее будешь в кармане в Москву возить? Или на твою атомную бомбу, которую ты мечтаешь, тебе Кремль сколько их сюда насыпет? Какие гарантии? Что у нас ее с.., что мы ее продадим за полцены тем же самым россиянам или в Палестину?», — заявил Тука.