19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский дипломат: Чехия увеличит квоты для трудоустройства украинцев

Сейчас система получения разрешения на работу в Чехии для украинцев чрезвычайно сложна, из-за чего возникают нелегальные схемы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«Поэтому правительство критикуют те чешские предприниматели, которые заинтересованы получить рабочую силу из Украины, они призывают упростить эту систему», — рассказал дипломат в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, только за прошлый год из Чехии выслали более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу, которые незаконны на чешской территории.

В связи с этим правительство Чехии инициировало специальные проекты, предусматривающие увеличение количества разрешений на работу именно для граждан Украины с 3,5 до 7 тысяч в год, рассказал посол.

Польша же принимает украинцев на работу без специальных разрешений (только при наличии биометрического паспорта), а это дало толчок для нечестных схем.

Кроме того, Прага также озвучивает схожие с польскими заявлениями, что страна принимает украинцев, поэтому не будет выполнять квоты на беженцев в рамках программы Евросоюза.

Напомним, по данным польских властей страна выдала разрешение на работу болкк 1,5 миллионам украинцев.