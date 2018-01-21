21.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина

Украинский дипломат: Мы проиграем войну России максимум за неделю


Если Россия действительно решит воевать с Украиной, то для занятия территории бывшей советской республики понадобится максимум неделя. Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, когда российская армия применит все свои военные возможности, Украине не помогут ни американские «Джавелины», ни какое другое оружие.

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«Да, это очень качественный, современный, но это просто противотанковый комплекс. В то время, как современная война — это, в первую очередь, война с использованием авиационного компонента.

Я смотрел материалы интересные, расследования по поводу ведения боевых действий Российской Федерацией в Сирии. Там основа — это авиация и крылатые ракеты как воздушного, так и морского базирования. Против таких средств поражения «Джавеллины» абсолютно бесполезны.

Если завтра начнется, не дай Бог, полномасштабная война, а то, что происходит на Донбассе — это конфликт с колоссальным количеством жертв, но это не современная большая война с применением всех современных средств поражения. Если такое, не дай Бог, начнется, то нам «Джавеллины» не помогут.

Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, от бомбардировок и так далее. Я уверен, что это все прекрасно понимают. Войну с Россией, с полноценным применением всей мощи российской армии, мы проиграем в течение недели максимум», — заявил Волошин.

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