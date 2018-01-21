21.01.2018, Киев, Максим Карпенко

10 508 просмотров

Украинский дипломат: Мы проиграем войну России максимум за неделю

Если Россия действительно решит воевать с Украиной, то для занятия территории бывшей советской республики понадобится максимум неделя. Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, когда российская армия применит все свои военные возможности, Украине не помогут ни американские «Джавелины», ни какое другое оружие.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Да, это очень качественный, современный, но это просто противотанковый комплекс. В то время, как современная война — это, в первую очередь, война с использованием авиационного компонента.

Я смотрел материалы интересные, расследования по поводу ведения боевых действий Российской Федерацией в Сирии. Там основа — это авиация и крылатые ракеты как воздушного, так и морского базирования. Против таких средств поражения «Джавеллины» абсолютно бесполезны.

Если завтра начнется, не дай Бог, полномасштабная война, а то, что происходит на Донбассе — это конфликт с колоссальным количеством жертв, но это не современная большая война с применением всех современных средств поражения. Если такое, не дай Бог, начнется, то нам «Джавеллины» не помогут.

Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, от бомбардировок и так далее. Я уверен, что это все прекрасно понимают. Войну с Россией, с полноценным применением всей мощи российской армии, мы проиграем в течение недели максимум», — заявил Волошин.