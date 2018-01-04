04.01.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Украинский эксперт: на технику и вооружение ВСУ останется лишь 15% выделенного бюджета

Из выделенных в госбюджете на 2018 год 86 млрд грн. на вооружение украинской армии, после их распределения по статьям расходов, на модернизацию и технику останется лишь меньше трети средств.

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Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский военный эксперт Игорь Козий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фактически порядка 80% выделенных средств идёт на военнослужащих, на вопросы, связанные с денежными выплатами, наградами и прочим, в том числе и на вопросы с жильём. На технику и вооружение остаётся чуть больше 15-16%, чего явно недостаточно в современных условиях», – заявил Козий.

По его мнению, при планировании бюджета, схемы были построены таким образом, что это определённо кому-то выгодно вне государства.

«Это можно рассматривать только так потому, что когда современная армия требует современного вооружения, то нам постоянно пытаются «втюхать» перекрашенное оружие, говоря, что оно современное, не понимая, что в 21 веке является современным вооружением», – считает украинский эксперт.