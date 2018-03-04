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Украинский эксперт рассказал, как у Порошенко «подгорела задница»
Украинская пропагандистка Янина Соколовская в эфире телеканала 112 назвала врагами граждан, бойкотирующих акцию Петра Порошенко и «Нафтогаза» #Прикрути. В пример она привела японцев, которые после аварии на АЭС «Фукусима» отключили отопление и надели тёплые одежды.
Заочный ответ Соколовской и её единомышленникам, разносящим подобные «темники», дал известный эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич:
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«Люди, вы чего? Там накрыло волной реактор, а здесь просто работники, получающие миллионы в месяц, не удосужились обеспечить запасы газа в ПХГ. А когда задницы подгорели, то традиционно свалили все на Путина», — комментирует он в своем блоге.
Марунич в этой связи пошутил: «Частушка родилась: нет тепла в наш детский сад, значит, Путин виноват!».
«Интересно, почему после аварии на ЧАЭС ничего не просили прикрутить? Нужно исследовать», – завершил свой пост в «Фейсбуке» эксперт.
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