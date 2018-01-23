23.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский флотоводец Лупаков: Дайте мне 5 подлодок, и Черноморский флот пойдет ко дну

Украине не нужны старые корабли ВМСУ, оставшиеся в Крыму после 2014 года. Куда важнее для Киева иметь пять современных подлодок, чтобы заблокировать Севастополь и потопить российские боевые единицы прямо на выходе из базы.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил первый замглавы Союза офицеров Украины, бывший командующий 14-й дивизией подводных лодок Черноморского флота СССР Евгений Лупаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня не стоит вопрос морского боя нашими Военно-Морскими Силами. Если бы мы сегодня имели три-пять нормальных подводных лодок, современных, то проблема бы вообще не стояла. Они бы их просто-напросто перетопили еще в базе. А забирать этот металлолом нецелесообразно», — заявил Лупаков.