23.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 437 просмотров
Вооруженные силы, Крым, Россия, Севастополь, Украина

Украинский флотоводец Лупаков: Дайте мне 5 подлодок, и Черноморский флот пойдет ко дну


Украине не нужны старые корабли ВМСУ, оставшиеся в Крыму после 2014 года. Куда важнее для Киева иметь пять современных подлодок, чтобы заблокировать Севастополь и потопить российские боевые единицы прямо на выходе из базы.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил первый замглавы Союза офицеров Украины, бывший командующий 14-й дивизией подводных лодок Черноморского флота СССР Евгений Лупаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Сегодня не стоит вопрос морского боя нашими Военно-Морскими Силами. Если бы мы сегодня имели три-пять нормальных подводных лодок, современных, то проблема бы вообще не стояла. Они бы их просто-напросто перетопили еще в базе. А забирать этот металлолом нецелесообразно», — заявил Лупаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть