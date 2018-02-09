09.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский генерал отказался выполнять распоряжение министра обороны

Украинских военных хотели задействовать для охраны объектов, которые захватывали националисты и сторонники Майдана на Западной Украине во время переворота в 2014 году.

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Об этом в Оболонском суде Киева во время рассмотрения дела о «госизмене Виктора Януковича» заявил экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, занимавший тогда должность министра обороны Павел Лебедев отдал приказ на обеспечение охраны здания СБУ во Львове и переброску войск в Киев, но Замана отказался выполнять этот приказ.

«К тому времени уже был введен план антитеррористической операции. Но в законе об антитеррористической операции четко написано, какие задачи могут выполнять вооруженные силы. Я согласился только на перебрасывание военно-транспортных вертолетов Ми-8 в город Васильков, поскольку это предусмотрено законом….

Происходили захваты администраций областных, Службы безопасности, внутренних войск, МВД на Западной Украине. В частности, не помню точно, может, это было где-то 16 февраля, перед захватом здания СБУ во Львове я получил доклад командира 80-го аэромобильного полка во Львове о том, что он получил задание обеспечить охрану здания СБУ.

Я говорю: «Кто дал такое распоряжение»? Распоряжение давал министр обороны. После этого, я уточнил министру обороны, что усилить охрану, есть силы и средства определенные, распоряжение такое я дать не могу. И запретил выполнять это командиру полка. Кроме того, были попытки передислоцировать те подразделения, которые готовились к усилению группировки в Крыму, передислоцировать в Киев. Это происходило где-то на протяжении недели-двух в феврале. После очередной перепалки я сказал, что такое распоряжение я не подготовлю и не дам. В тот же день мне доложили, что президент Украины подписал указ о моем увольнении», — сказал Замана.