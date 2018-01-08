08.01.2018, Киев, Елена Острякова

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Украинский генерал убедился в том, что Путин — нормальный человек

России принадлежит главная заслуга в том, что обмен пленными на Донбассе состоялся перед Новым годом.

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Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал генерал армии Украины, экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины, бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы президент России не сделал распоряжение, то никакого бы освобождения не было бы. Это понимают абсолютно все. Роль церкви Московского Патриархата также известна, кто бы что об этом не говорил. То же самое – роль Медведчука», — сказал Кихтенко.

Он также считает, что имиджево от обмена также выиграла Россия.

«Путин показал, что он нормальный человек, с которым можно договариваться. Он показал всему миру, что помогает, звонит, что российская сторона выполняет Минские соглашения, а украинская сторона почему-то не выполняет», — сказал Кихтенко.

Он также недоумевает, почему Украина не предоставила на обмен российских граждан.

«Почему не передали русских, чтобы показать, что они там есть. Стратегически мы проигрываем в этих вопросах. Нужно делать выводы из тех ошибок, которых наделали очень много», — сказал Кихтенко.