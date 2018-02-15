15.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинский генерал в потере Крыма винит… Сочинскую олимпиаду

В феврале 2014 года Россия создала у границ Крыма мощную военную группировку под предлогом обеспечения безопасности зимней Олимпиады, проходившей в Сочи.

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. Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича, передает заявил первый заместитель секретаря СНБО Украины генерал полковник Михаил Коваль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия под видом обеспечения проведения зимней Олимпиады в Сочи создала мощную группировку вооруженных сил. Она создала даже новые соединенные части, такие как разведбригады нового типа в Моздоке, бригады специального назначение. Группировка была создана как бы для обеспечения безопасности во время проведения Олимпийских игр в Сочи», – сказал генерал

С этой группировкой он связал прибытие военных самолетов на авиабазу в Гвардейском под Симферополем.

«Был один самолет ИЛ-76, а тут их сразу восемь прилетело. Вот вам откуда прибывали «зеленые человечки» — 31-я воздушно-десантная бригада Ульяновск и 104-й парашютно-десантный полк Череха Псковской области, 76-я воздушно-десантная дивизия. Оттуда были адреса всех восьми Ил-76. Были анонсированы учения на ЧФ, и вместо трех заявленных вертолетов прилетает 11 вертолетов», — заявил Коваль.