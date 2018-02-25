25.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина

Украинский композитор боится, что в стране может начаться «кровавая баня»


Националисты, громящие российские учреждения, банки и культурные центры на Украине, доиграются и получат жесткий отпор, который может стать началом крупного противостояния постмайданной идеологии.

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Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал известный украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, похожим образом события развивались до Майдана.

«Дело идет к тому, что рано или поздно эти ребята, которые приходят и безнаказанно громят что-то, они получат жесткий отпор. Жесткий ответ. И я боюсь, как бы с этого не началось та самая кровавая баня, о которой все время говорится. Меня это все время тревожит, потому что совершенно аналогично было за год до Майдана 14-го года», — заявил Быстряков.

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