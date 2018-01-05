05.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинский МИД подтвердил, что население бежит из нищей Украины

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что трудовые мигранты из Украины «спасают польскую экономику», подтверждает тот факт, что значительная часть населения Украины трудоспособного возраста уже уехала из страны на заработки.

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Об этом на своем канале Youtube заявил политический аналитик, директор программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какую цель мы достигаем делая заявление что украинцы в Польше – это не беженцы а экономические мигранты, которые приносят пользу Польше, спасают польскую экономику? Выглядит так, что Украина – мощная держава и она может отправить пару миллионов своих эмигрантов в Польшу для того, чтобы умирающую польскую экономику от чего-то там спасти. Но на самом же деле все наоборот – это из украинской экономики, которая очень серьезно пострадала за последние 26 лет, где невозможно создать рабочее места, мы видим очень большое бегство рабочей силы.

По нашим подсчетам, убежало около 8 млн человек из 18 млн. То есть порядка 35-40%, точно никто не знает потому что мы до сих пор не провели перепись, последняя проводилась в 2001 году. Мы не знаем, сколько населения где занято – есть «серая» экономика, есть «белая» экономика. То есть реально государство ни хрена не контролирует, плохо понимает что происходит, и заявление Климкина четко вписывается в эту логику», — сказал Романенко.