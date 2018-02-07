07.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский министр попал в реестр должников по штрафам за нарушение ПДД

Министр финансов Украины Александр Данилюк не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения.

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Соответствующая информация указана в Едином реестре должников Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается также, что взыскать оплату долга с Данилюка должен Соломенский райотдел государственной исполнительной службы Киева.

В то же время на вопрос «Украинской правды» представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что министру финансов был выписан штраф за нарушение ч. 1 ст. 122 КУоАП, в частности, за невыполнение пункта 15.9 (Нарушение правил остановки), от 19 февраля 2017 года.

Он отметил, что сумма долга составляет 255 гривен, которая до сих пор не оплачена.