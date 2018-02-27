27.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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Украинский министр повторил «подвиг» свихнувшегося главы Пентагона

Мозг министра информационной политики Украины Юрия Стеця, который, как сообщал «ПолитНавигатор», грохнулся в обморок во время антироссийского спича, не выдержал накала русофобской истерии, как это произошло в свое время с министром обороны США Джеймсом Форрестолом.

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К такому сравнению в своем телеграмм-канале прибег лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Как известно, история повторяется дважды сначала в виде трагедии потом в виде фарса. Так, в конце 1940-х одним из самых известных симптомов начинающейся «холодной войны» стал случай с министром обороны США Джеймсом Форрестолом. Он был известным параноиком и больше многих других американцев бредил «русской угрозой». В 1949 г. его мозг не выдержал такого накала, и он выбросился из окна с криком «Русские идут!», — пишет политик. — Говорят, ему померещились русские танки на улице. Этот крик отчаяния вошел в историю и стал символом американских страхов того времени».

По словам Жириновского, с украинским министром произошло нечто подобное.

«На днях в Киеве произошел похожий случай. Украинский министр Юрий Стець не смог произнести до конца свою речь о русских оккупантах и упал в обморок прямо на сцене. Его откачали, но случай показательный. Впрочем, в целом, это, конечно, наилучший эффект, который Россия должна производить на своих врагов», — убежден лидер ЛДПР.