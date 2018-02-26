26.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Украинский министр рухнул в обморок после проклятий в адрес России

Выступление министра информации Украины Юрия Стеця на международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», проходящем в Киеве, обернулось конфузом.

«Я как всегда буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним», — начал Стец.

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Затем, он обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йовавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант, — тут вдруг министр начал задыхаться и сдавленным голосом произнес, — Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие».

После этого смелого утверждения Стець покинул трибуну. Не доходя до кулис, он упал.

«Извините, пожалуйста, министр больной. Для нас – это норма. Просим понять этот момент», — сказала ведущая, пока Стеця выводили под руки.

«Еще раз извините. Министр волнуется, и в его состоянии это нормально», — повторила ведущая, заняв трибуну.