23.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

862 просмотров

Украинский министр сообщил, что налоговая милиция в стране действует вне закона

Налоговая милиция на Украине уже больше года существует вне закона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом заявил министра финансов Украины Александр Данилюк в интервью изданию Тиждень.ua.

«Так и не удалось ее (налоговую милицию) полностью ликвидировать. Потому что один из отмененных правительством актов Минфина предусматривал именно это. То есть она входит в состав Государственной фискальной службы, хотя ее деятельность и не предусмотрена законом. Однако налоговая милиция и дальше работает, финансируется из государственного бюджета. А работники не мотивированы, потому что понимают, что в конце концов этот орган ликвидируют. И тот процесс надо завершить», — рассказал Данилюк.

Он подчеркнул, что ликвидация налоговой милиции важна в контексте реформы Государственной фискальной службы(ГФС).

«Цель — трансформировать ГФС в сервисный орган. И внутри ГФС не может находиться правоохранительный орган, еще и с такой репутацией среди бизнеса. Этот кнут нужно вообще убрать из ДГФС, чтобы не было даже возможности его использовать для давления на бизнес. И тогда с правильными подходами, людьми, процессами, показателями эффективности (KPI) можно ожидать успешных результатов реформы ГФС», — считает министр.