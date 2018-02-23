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Украинский министр сообщил, что налоговая милиция в стране действует вне закона
Налоговая милиция на Украине уже больше года существует вне закона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом заявил министра финансов Украины Александр Данилюк в интервью изданию Тиждень.ua.
«Так и не удалось ее (налоговую милицию) полностью ликвидировать. Потому что один из отмененных правительством актов Минфина предусматривал именно это. То есть она входит в состав Государственной фискальной службы, хотя ее деятельность и не предусмотрена законом. Однако налоговая милиция и дальше работает, финансируется из государственного бюджета. А работники не мотивированы, потому что понимают, что в конце концов этот орган ликвидируют. И тот процесс надо завершить», — рассказал Данилюк.
Он подчеркнул, что ликвидация налоговой милиции важна в контексте реформы Государственной фискальной службы(ГФС).
«Цель — трансформировать ГФС в сервисный орган. И внутри ГФС не может находиться правоохранительный орган, еще и с такой репутацией среди бизнеса. Этот кнут нужно вообще убрать из ДГФС, чтобы не было даже возможности его использовать для давления на бизнес. И тогда с правильными подходами, людьми, процессами, показателями эффективности (KPI) можно ожидать успешных результатов реформы ГФС», — считает министр.
Метки: Александр Данилюк, налоговая милиция
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