04.01.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский националист объявил боевиков-джихадистов союзниками Украины

Одиозный украинский националист Левко Лукьяненко, известный своими русофобскими, антисемитскими и расистскими высказываниями, назвал сирийских джихадистов союзниками Украины.

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Об этом Лукьяненко заявил на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уважаемые господа, − обратился он к присутствующим, − в первую очередь я хочу поздравить Вас с очень приятной новостью: наши союзники арабы в Сирии обстреляли российскую военную базу, уничтожили там 7 самолётов и склад боеприпасов. Это очень приятно для Украины, которая вынуждена воевать против Московской империи».

Стоит отметить, что заявление об обстреле российской военной базы в Сирии является фейком, который, как сообщал «ПолитНавигатор», опровергли в МО РФ.