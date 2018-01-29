29.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинский писатель шокирован: Даже во Львове мова теряет популярность

Русский язык на Украине не исчезнет, поскольку украинцы по-прежнему чувствуют себя неполноценными и не гордятся своим государством.

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Об этом в интервью журналу «Країна» заявил украинский писатель Сергей Сингаевский, отвечая на вопрос, на каком-то этапе Украина сможет стать украиноязычной и стоит ли к этмоу стремиться.

«Как любой европейской стране — стоит. Украина должна быть украиноязычной. И это не обсуждается. То, что будут существовать и другие языки, прежде всего русский, — нормально. Было бы абсурдно говорить, что он исчезнет за поколение. Даже во Львове украинского стало меньше», — отметил писатель.

По его словам, украинский язык будет действительно государственным и народным, когда неполноценность уступит гордости украинцев за свое государство.

«Еще немного — и война убила бы этот комплекс. Но пришлось принять несколько страшных поражений. Вынуждены стоять. Любой военный знает, что во время войны это — худшее, что может быть. Движения уже нет и в обществе. Стояние выбивает ветер из наших парусов», — сокрушается Сингаевский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», простые жители Львова начинают трезветь и уже не верят киевской пропаганде, утверждающей, что Донбасс «оккупирован» Россией.

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