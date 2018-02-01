17.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар
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Донбасс, Опрос, Украина

Украинский план – в топку! Донбассу не нужны миротворцы во главе со шведами


Военные каких стран должны участвовать в миротворческой операции в Донбассе? Такой вопрос корреспонденты «ПолитНавигатора» задали жителям Донецка.

Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил план по введению 20-тысячного миротворческого контингента во главе с Швецией.

Накануне, как ранее сообщал корреспондент «ПолитНавигатора», ЛНР отвергла идею о 20 тысячах «миротворцев» во главе со шведами.

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