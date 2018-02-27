27.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Подполковник ВСУ обвинен в убийстве российского журналиста

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр» ВСУ (В/Ч А-1428) подполковнику Николаю Маламену.

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Украинского офицера обвиняют в организации убийства оператора Первого канала Анатолия Кляна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подполковника обвиняют по нескольким частям статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полковник Маломен, по данным следствия, выдал оружие личному составу и отдал приказ стрелять на поражение по приближающимся к части объектам.

«В ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой военнослужащих срочной службы, не хотевших принимать участие в боевых действиях, и журналистами российских и украинских телеканалов, среди которых был находившийся в служебной командировке оператор ОАО «Первый канал» Анатолий Клян… В результате обстрела находящемуся в салоне автобуса оператору ОАО «Первый канал» Анатолию Кляну причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался спустя непродолжительный период времени в автомобиле «Скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.