03.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский полицейский сорвал злость на авто, разбив рукоятью пистолета лобовое стекло

В интернет попала видеозапись того, как в Киеве на Крещатике 26-летний полицейский Роман Габро вымещает злость на автомобиле, разбивая рукоятью пистолета лобовое стекло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой министр, такие и подчиненные. Вот вам результат двух лет работы реформированной полиции», — комментирует видео паблик «Я поддерживаю НАБУ» в соцсети.