03.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Украинский полицейский сорвал злость на авто, разбив рукоятью пистолета лобовое стекло
В интернет попала видеозапись того, как в Киеве на Крещатике 26-летний полицейский Роман Габро вымещает злость на автомобиле, разбивая рукоятью пистолета лобовое стекло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какой министр, такие и подчиненные. Вот вам результат двух лет работы реформированной полиции», — комментирует видео паблик «Я поддерживаю НАБУ» в соцсети.
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8:36 3 январяПроцент сумасшедших на Украине остается неизменным
21:13 2 январяУ Климкина опровергли слова польского премьера о десятках тысяч беженцев из Украины
20:45 2 январяБританский МИД внес Украину в десятку самых опасных стран мира, вместе с Ираком и Афганистаном
20:16 2 январяПорошенко пообещал украинцам пушки вместо масла и оружие из США
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17:33 2 январяУкраинцам разрешили легально работать в Польше на три месяца дольше
16:49 2 январяВ море под Одессой украинцы со стрельбой задержали контрабандистов под флагом Танзании
16:33 2 январяМИД Украины разыскивает в России экс-боевика «АТО», уехавшего к сестре в Саратов
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20:24 3 январяЛитва требует, чтобы Россия изменила свою позицию по Украине
19:09 3 января«Все нормальные люди ждут Путина», — нацист обомлел от разговора в Одессе
18:37 3 январяВ новом году россиянам не советуют ехать в Египет
17:30 3 январяТрамп отомстил Кадырову через Facebook
16:18 3 январяПоклонская начала 2018 год с обьявления войны ОУН-УПА
15:37 3 январяВ Киеве рассказали, почему на Донбассе не будет большой войны
13:31 3 январяУкраинский артист плачет, что без гастролей в РФ сводит концы с концами
11:44 3 январяРоссийская армия сводит на нет усилия Запада — украинский генерал
20:00 2 январяУкраинское СМИ обьявило Деда Мороза «агентом Москвы»
18:13 2 январяЧто у Жириновского на языке: Украина — «искусственное нагромождение»
17:53 2 январяРоссия теряет былую славу
16:33 2 январяМИД Украины разыскивает в России экс-боевика «АТО», уехавшего к сестре в Саратов
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