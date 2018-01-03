 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Сюжет дня, Транспорт, Украина

Украинский полицейский сорвал злость на авто, разбив рукоятью пистолета лобовое стекло


В интернет попала видеозапись того, как в Киеве на Крещатике 26-летний полицейский Роман Габро вымещает злость на автомобиле, разбивая рукоятью пистолета лобовое стекло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой министр, такие и подчиненные. Вот вам результат двух лет работы реформированной полиции», — комментирует видео паблик «Я поддерживаю НАБУ» в соцсети.

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