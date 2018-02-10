10.02.2018, Краматорск, Николай Кузнецов
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Донбасс, Происшествия, Украина

Украинский полицейский застрелил мирного жителя в Донбассе


Украинская полиция продолжает терроризировать мирное население в городах Донбасса, занятых ВСУ.

Об этом сообщают на официальной странице в социальной сети «Facebook» пресс-центра штаба «АТО», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«10 февраля во время конфликта на почве национальной розни представитель украинской полиции применил табельное оружие, в результате чего погиб мирный житель» − говорится в сообщении.

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