10.02.2018, Краматорск, Николай Кузнецов
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Украинский полицейский застрелил мирного жителя в Донбассе
Украинская полиция продолжает терроризировать мирное население в городах Донбасса, занятых ВСУ.
Об этом сообщают на официальной странице в социальной сети «Facebook» пресс-центра штаба «АТО», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«10 февраля во время конфликта на почве национальной розни представитель украинской полиции применил табельное оружие, в результате чего погиб мирный житель» − говорится в сообщении.
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14:03 10 февраляЛьвовский телеведущий: Крым и Донбасс не нужны Украине
13:56 10 февраляУкраинский полицейский застрелил мирного жителя в Донбассе
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0:04 10 февраляНАБУ готовится выдвинуть обвинение Петру Мальдивскоому
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21:48 9 февраляТягнибок заявил, что уничтожение Москвы — это не фантазия, а «реальная цель»
21:37 9 февраляГенштаб ВСУ божится, что не бросает необстрелянных 18-летних пацанов на передовую в Донбассе
20:57 9 февраляКравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко усилить навязывание украинской мовы
20:45 9 февраляЕС и МВФ сомневаются в Украине — признание одного из международных лоббистов Киева
20:32 9 февраляСаакашвили хочет напугать бабушек Луценко и Порошенко
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19:56 9 февраляСБУ задержала и «в рамках закона» сломала челюсть бывшему депутату Верховной Рады
19:44 9 февраляОлимпиада расколола российское общество
19:33 9 февраляУкраинский дипломат: Верховная Рада струсила перед Польшей
19:14 9 февраляИностранцам сделали визовые послабления на границе России с Белоруссией
19:00 9 февраляООН ищет миллиард долларов для помощи голодающим украинцам
18:46 9 февраляГрузины рассказали, что ждет Саакашвили после депортации на родину
18:32 9 февраляБелоруссия будет зарабатывать на российской нефти до 1 млрд долларов в год
18:18 9 февраляГройсман: Украина ежегодно тратит 130 миллиардов гривен на выплаты по внешним долгам
18:00 9 февраляВ Киеве заявили, что Польша «загнала себя в глухой внешнеполитический угол»
17:46 9 февраляУбийцы «Гиви» установлены и задержаны
17:40 9 февраляНа Украине запретили книгу о самогоноварении в СССР
17:25 9 февраляАлександр Захарченко: армия ДНР готова отразить наступление ВСУ
17:20 9 февраляАлександр Захарченко рассказал о перспективах единого таможенного пространства ДНР и ЛНР
16:34 9 февраляВетераны «АТО» в Киеве возмущаются, что их перестали показывать по ТВ
16:13 9 февраляГройсман хочет поменять избирательную систему
15:49 9 февраляПорожняк не гонят: Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии «Украина — НАТО»
15:40 9 февраля«Донецкоблгаз» обвинили в сотрудничестве с «сепаратистами»
15:31 9 февраляДНР обнародовала список украинских военных преступников: Готовится иск в Европейский суд
15:03 9 февраляЛяшко вышел на пикет Сейма Польши: Отменить закон против Бандеры!
14:31 9 февраляСуд отказал нацистам и будет рассматривать дело об убийстве Бузины
14:18 9 февраляЭкс-боевик АТО: В такую Украину Крым и Донбасс возвращать нельзя
13:45 9 февраляДепутат из Мариуполя отказался переходить на мову в Верховной Раде
13:15 9 февраляВ Киеве возобновился суд по убийству Бузины. Штурмовики стянуты в зал
12:57 9 февраляСБУ возбудила дело против монаха за Георгиевскую ленту
12:30 9 февраляНа Украине началась подготовка к запрету общения на русском языке
12:26 9 февраляПрозрение украинского диссидента-антисоветчика: Америка нас уничтожает
11:55 9 февраляПлоды Майдана: Запорожский автозавод на грани банкротства
11:41 9 февраляПленный украинский солдат сдал тайну по диверсантам
11:31 9 февраляПоследняя встреча в Волкером повергла в шок украинских чиновников
11:31 9 февраля«А мы тут телимся» — на украинском ТВ шокированы популярностью Путина в Европе
11:21 9 февраляУкраинский спецназ продает иностранные винтовки в ДНР
11:06 9 февраляГруппа украинских диверсантов выдвинулась для заброски на территорию ЛДНР
10:36 9 февраляГордон продолжает разоблачать бывших соратников по Майдану
10:25 9 февраляВ Киеве признали, что от Крыма отказались добровольно
10:06 9 февраляУкраинский генерал отказался выполнять распоряжение министра обороны
9:46 9 февраляВ Германии шокировали Киев новым предложением по Крыму
9:16 9 февраляВсплыла очередная зрада Турчинова
21:48 9 февраляТягнибок заявил, что уничтожение Москвы — это не фантазия, а «реальная цель»
20:16 9 февраляРоссии мстят за Крым и Севастополь в Корее
19:44 9 февраляОлимпиада расколола российское общество
19:14 9 февраляИностранцам сделали визовые послабления на границе России с Белоруссией
18:32 9 февраляБелоруссия будет зарабатывать на российской нефти до 1 млрд долларов в год
16:53 9 февраляВ России надеются, что санкции помогут вернуть 2 трлн долларов
16:47 9 февраляДепутат Госдумы не хочет лизать за 10 рублей
16:40 9 февраляКоммунисты в Думе пытаются дистанцироваться от Грудинина
10:55 9 февраляКрымская действительность порвала шаблоны западной пропаганды
9:31 9 февраляМогущество России растет — накануне Мюнхенской конференции опубликован панический доклад западных экспертов
8:37 9 февраляВ Корее журналистам с российской символикой запретили собираться больше трех — МК
7:52 9 февраляЧиновник ЕС проболтался, как планируется перехитрить Россию в Донбассе
22:12 8 февраляВ Германии предложили открыть прямое авиасообщение с российским Крымом
21:44 8 февраляБизнес-партнера Таруты арестовали за многомиллиардное мошенничество в России
21:37 8 февраляНемецкий депутат: В Крыму нет никакой «российской оккупации»
20:37 8 февраляВ Раде решили поговорить о «незаконных раскопках в Крыму». Шухевич — против
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18:45 8 февраляПолякам напомнили о Нюрнберге
18:11 8 февраляМИД РФ: закон о Донбассе направлен на дезинтеграцию Украины
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14:35 8 февраляСША пытаются сбить рейтинг Путина с помощью Украины
13:04 8 февраляГлавный противник Трампа неожиданно оказался «агентом Кремля»
10:18 8 февраляОна уже не одевается, как проститутка — американский журналист «похвалил» Собчак
9:56 8 февраляВ Киеве ошарашены массовым переходом украинских моряков на сторону РФ
22:43 7 февраля«Львов польский, Донецк – российский»: Варшава готовит раздел Украины
20:54 7 февраляВ России грядет второй этап амнистии капиталов
19:54 7 февраляСБУ обьявила о поимке в Одессе «шпиона ФСБ»
18:20 7 февраляЛавров призвал США, Францию и Германию надавить на Киев
16:58 7 февраляУ морпехов Черноморского флота — учения по борьбе с вражескими ДРГ
16:22 7 февраляПрилепин анонсирует встречу в Москве участников гуманитарной работы в Донбассе
15:00 7 февраляФейковый украинский «Черноморнефтегаз» загибается
13:22 7 февраляНа Украине паника: Запад не сможет проигнорировать голосование Путина в Крыму
13:15 7 февраляЯценюк в США обсуждает, как сорвать выборы в российском Крыму
10:51 7 февраляМорду уже не бьют. Польский политолог безнаказанно оскорбил крымчан на федеральном канале
10:37 7 февраляИз-за возможного решения Путина на Украине ожидается очередная истерика
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15:39 6 февраляПрощай, Украина: Начался запуск первой ТЭС, обеспечивающей энергонезависимость Крыма
15:29 6 февраляРоссия недоработала на Украине — Корнилов
15:25 6 февраляВ Москве пройдут пикеты в поддержку заключенного героя Русской весны
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