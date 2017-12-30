30.12.2017, Киев, Михаил Рябов

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Украинский политик обомлел в эфире от блондинки с декольте

Бывший соратник Виктора Ющенко экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, ныне предпочитающий критиковать плоды правления майданщиков, стал героем розыгрыша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Червоненко пригласили участвовать в новом проекте «Я вместо него», суть которого заключается в том, что сначала с политиком об интервью договаривается мужчина-журналист, однако в оговоренное время на встречу приходит сексуальная девушка.

Увидев интервьюера Лесю в откровенном платье, Червоненко обомлел, признавшись, что не знает, куда теперь смотреть – то ли в камеру, то ли на собеседницу. В процессе интервью политик несколько раз вскакивал с места, чтобы приблизиться к девушке и поправить ее платье, или же преподать уроки поведения в кадре. «Лишь бы не увидела жена», — бормотал, нервно посмеиваясь, Червоненко.