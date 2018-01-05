 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Скандал, Украина, Энергетика

Украинский политик помог «Газпрому» с продвижением «Северного потока-2»


Недавнее заявление замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрия Грымчака о том, что Украина рассматривала возможность взрыва ГТС, чтобы прервать поставки российского газа в ЕС, сыграло в пользу России, которая давно убеждает Европу в ненадежности транзита через украинскую территорию.

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Так считает украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда Грымчак это заявляет, он, тем самым, показывает, что мы – неустойчивый транзитер. Наши проблемы с Россией в любой момент могут превратиться в проблемы Европы. Это то, о чем Россия говорит Европе: «давайте быстрее построим эти обходные газопроводы, и все будет ОК. потому что Украина – территория хаоса, там проблем очень много», — пишет Романенко в своем блоге.

По его словам, Украина таким образом подставляет не только себя, но и тех западных партнеров, которые ее защищают.

«Почему просто нельзя промолчать? Вообще ничего не говорить на эту тему? Да, возможно такие планы были. Объективно наверняка они были, потому что мы были в опасной ситуации, и нам нужно было каким-то образом давить на Россию. Зачем это было выносить в публичную плоскость? Мы видим, как российские СМИ сразу все это подхватывают», — сокрушается Романенко.

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