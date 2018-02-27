27.02.2018, Москва, Владимир Гладков

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Украинский политик рассказал, когда стихнет антироссийский угар

Антироссийские настроения на Украине будут стихать по мере разочарования населения действиями Запада, отказывающегося принимать бывшую советскую республику в члены Евросоюза, вопреки обещаниям вождей Майдана.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве на тему: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?» заявил экс-депутат Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тенденция к тому, что Украина и Россия вновь станут дружественным народом, существует. Станет это возможным тогда, когда Запад в лице Европы продемонстрирует свой отказ интегрировать Украину в ЕС.

Эта идея глубоко засела в головах украинцев, и их желание быть интегрированными в состав Европейского Союза – это чудо, которое должно было с ними произойти. Вот когда украинцы поймут, что чуда такого не будет, то начнётся поиск другого пути: как и, всё-таки, каким образом сохранить и государственность, и экономику, и потенциал страны. Без России это сделать будет невозможно», − заявил Спиридон Килинкаров.