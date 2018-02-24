24.02.2018, Северодонецк, Владимир Гладков

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Украинский политолог посоветовал Киеву забыть о деньгах от ЕС

До тех пор, пока Киев не будет демонстрировать эффективность использования денег Евросоюза, ему стоит прекратить рассчитывать на дальнейшие крупные вложения со стороны Европы.

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Об этом в эфире телеканала «ЛОТ» заявил украинский политолог Пётр Олещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментируя тот факт, что кабинет министров Украины отказался возвращать Евросоюзу 8 миллионов евро, которые не были использованы для реализации проекта по модернизации КПП на границе, эксперт заявил, что корень проблемы кроется в организации государственного аппарата.

«Опять-таки, необходимо понимать, что здесь в первую очередь стоит вопрос касаемо эффективности организации украинского государственного аппарата и его способности исполнять поставленные перед ним задачи. Таким образом, мы в который раз просто продемонстрировали собственную неэффективность и неспособность решать поставленные перед нами задачи. Теперь же, когда мы определённым образом будем упрекать европейцев в том, что они не спешат давать нам какую-то более-менее чёткую европейскую перспективу, нам надо вспомнить про подобные ситуации», – уверен Пётр Олещук.

Политолог подчеркнул, что Украина сейчас не может выполнять даже самые простые задания, даже не за собственный счёт, а за деньги той же самой Европы.

«Понятное дело, что если мы не можем продемонстрировать эффективность освоения миллионов, нам никто не будет выдавать миллиарды», – заявил он.

Олещук напомнил, что не так давно была популярна идея о так называемом плане Маршалла для Украины – про капиталовложения в украинскую экономику с целью её модернизации и перестройки.

«Необходимо понимать, что до тех пор, пока мы не будем демонстрировать эффективность использования пусть даже небольших сумм денег, о крупных вложениях со стороны Европы нам придётся забыть», – подытожил он.