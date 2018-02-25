25.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский политолог уязвил Порошенко — его слово весит меньше слова Волкера

Судьба Украины решается чиновниками из США — последнее слово в решениях не за президентом страны Петром Порошенко, а за спецпредставителем США Куртом Волкером.

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Об этом в эфире PolitWera заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, при виде Волкера даже самые радикальные украинские круги поджимают хвосты и склоняют головы.

«Последнее слово не за Порошенко, последнее слово за Куртом Волкером. Курт Волкер будет определять, по какому пути идти Украине. Курт Волкер, который является всего лишь спецпредставителем президента США, он приезжает в Украину, ставит перед фактом наших депутатов. И самое интересное, что даже самые отъявленные радикалы, ура-патриоты при встрече с Волкером сразу же с ним соглашаются, сразу становятся покладистыми, послушными и готовыми на любое», — заявил Бондаренко.