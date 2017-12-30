30.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Украинский политолог: в 2017 году мы потеряли Донбасс

2017-й год стал годом окончательного расставания Украины с неподконтрольной частью Донбасса — регион за последние 12 месяцев стал де-факто частью Российской Федерации.

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Об этом в эфире канала UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, сегодня Украина не имеет ни своей собственности, ни валюты, ни политической системы на территории региона.

«Я считаю, что этот год для Донбасса был, наверное, наихудшим с 2014-го года. И не в плане потерь, их было много, но меньше, чем в 2016-м году. Худшим в том плане, что в этом году мы потеряли Донбасс. И потеряли уже не как территорию, а как общество, как три миллиона человек. То, что началось с общественной блокадой Донбасса, и привело фактически к легализации Донбасса, общества Донбасса в составе России, к признанию документов, актов гражданского состояния. Начиная с так называемых паспортов, заканчивая так называемыми свидетельствами о рождении, номерами и всем остальным. Это финальный удар по единству Украины и Донбасса. Даже разрыв политических связей, даже война, разрыв экономических связей не нанесли такого урона, как потеря собственности Украины на этих территориях на огромную сумму и как то, что сегодня Донбасс полностью, де-факто интегрирован в состав России и является в социальном плане и военном, как минимум, регионом Российской Федерации. Потому что они живут по законам России, интегрированы в это социально-правовое поле», — заявил Бортник.