03.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинский президент проболтался, зачем ему нужны миротворцы в Донбассе


Для президента Украины Петра Порошенко миротворцы ООН — это первый шаг к реализации так называемого хорватского сценария по силовому подавлению мятежных регионов.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, отметивший, что в ходе своей последней пресс-конференции Порошенко ни слова не сказал о мире, несмотря на то, что страна находится в длительном вооруженном конфликте.

При этом эксперт напомнил, что избираясь в президенты Порошенко обещал принести мир в страну за несколько недель.

«Теперь уже несколько лет не обещает мир, тема которого вообще снята. А разве этого вызова нет перед страной и властью? Но звучит тема миротворцев. Насколько я понял, послушав Порошенко — раньше я сомневался, но теперь окончательно убедился, что в интерпретации Порошенко миротворцы в Донбассе — это первый шаг к реализации хорватского сценария. Он на пресс-конференции сказал, чтобы миротворцы разоружили незаконные вооруженные формирования», — подчеркнул Рудяков, уточнив, что на территории бывшей Югославии миротворцы подобными вещами не занимались.

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