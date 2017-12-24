 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
24.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Украинский пропагандист: АТО пора объявлять на всей территории страны


Так называемая «АТО» должна быть объявлена на территории всей Украины. Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский телеведущий Андрей Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, то, что сегодня «АТО» объявлена только на Донбассе, еще не говорит, что на остальной территории все хорошо.

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«Одна из проблем, мне кажется, если мы принимаем термин «АТО», антитеррористическая операция, что у нас есть, якобы, зона антитеррористической операции, а на остальной территории все хорошо в этом плане. Мне кажется, что зоной АТО сейчас является вся Украина. Вопрос в том, что методы действия и врага одни там, и так же методы деятельности украинских правоохранительных, специальных органов, украинского войска, они разные на разных территориях. И это реальность жизни, потому что территория большая, не везде война чувствуется», — заявил Куликов.

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