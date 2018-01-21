21.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский разведчик: кризис на Донбассе больше не тема №1 в мировой повестке дня

Украинский кризис больше не в числе главных проблем на повестке дня у великих держав.

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Такое мнение в эфире интернет-канала PolitekA высказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всех волнуют глобальные проблемы. Это и глобальная экономика, глобальный кризис, и чрезвычайно сложные угрозы, которые могут возникнуть на мировой арене и, понятно, в глобальном формате, и региональном. И в этом контексте звучит Украина, но, к сожалению, по сравнению с тем, как мы встречались, например, в 2015-м, 16-м годах, наше государство звучит чрезвычайно мало. То есть, руководители и США, и Европы, и Китая, и Канады очень редко вспоминают Украину… Мы остаемся немного, ну, еще не в угле, но где-то на отдалении от этих проблем», — заявил Маломуж.