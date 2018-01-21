21.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, НАТО, США, Украина

Украинский разведчик: США боятся, что мы перепродадим «Джавелины» армиям ЛДНР


Хваленые американские противотанковые комплексы «Джавелин», которые, якобы, получит Украина, будут использоваться лишь в ограниченном количестве и под полным контролем США из-за угрозы перепродажи оружия армиям ЛДНР.

Об этом в эфире интернет-канала PolitekA заявил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос о летальном оружии не стоит на сегодняшний день. Те же «Джавелины» — это оборонное оружие, которое будет предоставлено только локально и только для наших учебных центров внутри страны на границе с теми боевиками, с которыми мы ведем войну. Это, с одной стороны, угроза их захвата или контрабанды, как уже было в некоторых процессах. Понятно, что американцы будут контролировать это ограниченное количество», — заявил Маломуж.

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