15.01.2018, Павлодар, Владимир Гладков

549 просмотров

Украинский шахтёр, объявивший голодовку, попал в реанимацию

В Павлодаре Днепропетровской области один из голодающих более двух недель шахтёров из-за ухудшения самочувствия был отправлен в реанимацию.

Об этом украинскому «Радио Свобода» сообщил председатель независимой первичной профсоюзной организации «ДТЭК – Павлоградуголь» Алексей Михайлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Горный мастер Владимир Бугаев, госпитализированный из-за ухудшения самочувствия на 15-й день голодовки, находится в реанимационном отделении 4-й городской больницы.

«Я говорил с ним по телефону, чувствует себя он слабо, ему делают капельницы, в том числе глюкозы», – рассказал Михайлюк.

Второй горняк, участвующий в акции протеста, Андрей Карпенко на здоровье не жаловался, но к 15 января проходит уже 17-й день его голодовки.

Напомним, двое шахтеров компании «ДТЭК – Павлоградуголь», горные мастера Владимир Бугаёв и Андрей Карпенко объявили голодовку 29 декабря 2017 года в Павлограде. Главные требования к администрации – «прекратить давление на членов независимого профсоюза».

С момента создания центра независимого профсоюза в сентябре 2017 года, с работы уволили четырёх его членов. Также, как утверждал Владимир Бугаёв, «администрация оказывала давление» на него как основателя организации.

В свою очередь, компания «ДТЭК – Павлоградуголь» стоит на том, что «заявления о незаконности увольнения работников не соответствуют действительности», а уволенные работники допускали неисполнение трудовых обязанностей и нарушение должностных инструкций.