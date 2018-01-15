 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
15.01.2018, Павлодар, Владимир Гладков
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Днепропетровск, Колониальная демократия, Общество, Происшествия, социальные протесты, Украина, Хроника апокалипсиса, Экономика, Экономика коллапса

Украинский шахтёр, объявивший голодовку, попал в реанимацию


В Павлодаре Днепропетровской области один из голодающих более двух недель шахтёров из-за ухудшения самочувствия был отправлен в реанимацию.
Об этом украинскому «Радио Свобода» сообщил председатель независимой первичной профсоюзной организации «ДТЭК – Павлоградуголь» Алексей Михайлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Горный мастер Владимир Бугаев, госпитализированный из-за ухудшения самочувствия на 15-й день голодовки, находится в реанимационном отделении 4-й городской больницы.

«Я говорил с ним по телефону, чувствует себя он слабо, ему делают капельницы, в том числе глюкозы», – рассказал Михайлюк.
Второй горняк, участвующий в акции протеста, Андрей Карпенко на здоровье не жаловался, но к 15 января проходит уже 17-й день его голодовки.
Напомним, двое шахтеров компании «ДТЭК – Павлоградуголь», горные мастера Владимир Бугаёв и Андрей Карпенко объявили голодовку 29 декабря 2017 года в Павлограде. Главные требования к администрации – «прекратить давление на членов независимого профсоюза».

С момента создания центра независимого профсоюза в сентябре 2017 года, с работы уволили четырёх его членов. Также, как утверждал Владимир Бугаёв, «администрация оказывала давление» на него как основателя организации.

В свою очередь, компания «ДТЭК – Павлоградуголь» стоит на том, что «заявления о незаконности увольнения работников не соответствуют действительности», а уволенные работники допускали неисполнение трудовых обязанностей и нарушение должностных инструкций.

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