30.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов

4 090 просмотров

Украинский снайпер в Донбассе подорвался на собственной мине

Из-за несогласованности между родами войск, а также тотальной халатности, на минном поле, установленном ВСУ, подорвался украинский снайпер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подтверждаются небоевые потери и в 54-й бригаде вооружённых сил Украины, где 28 января погиб снайпер, подорвавшись на минно-взрывном устройстве в районе населённого пункта Луганское. Местность была заминирована подразделениями 54-й бригады без доклада командованию», – рассказал Андрей Марочко.