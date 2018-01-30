30.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина

Украинский снайпер в Донбассе подорвался на собственной мине


Из-за несогласованности между родами войск, а также тотальной халатности, на минном поле, установленном ВСУ, подорвался украинский снайпер.

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Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подтверждаются небоевые потери и в 54-й бригаде вооружённых сил Украины, где 28 января погиб снайпер, подорвавшись на минно-взрывном устройстве в районе населённого пункта Луганское. Местность была заминирована подразделениями 54-й бригады без доклада командованию», – рассказал Андрей Марочко.

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