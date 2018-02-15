15.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинский снайпер в очередной раз похвастался убийством человека


Подразделение украинских снайперов в очередной раз сняло на видео, как они убивают военнослужащего ВС ЛДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стоит отметить, что видео, на котором украинский снайпер убивает защитника Донбасса, Youtube удалил из своего контента, но корреспонденту «ПолитНавигатора» удалось найти данное видео на официальной странице «People’s Project» в социальной сети «Facebook».

«Подразделение украинских снайперов уничтожили ещё одного российского террориста: этот момент попал на видео. Записано оно было с помощью оптического прицела с тепловизором. Остальные детали ребята не открывают потому, что постоянно работают на линии соприкосновения. Конкретно этот террорист рассматривал наши позиции или корректировал огонь артиллерии. Наши ребята заметили его, отследили и метко отработали», − хвастаются украинские снайперы.

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