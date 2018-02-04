04.02.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Украинский солдат покончил с собой из-за издевательств в зоне АТО

Украинский рядовой в зоне «АТО», не выдержав давления и издевательств со стороны своего командира, решил свести счёты с жизнью. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

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«В рядах украинской армии продолжают иметь место случаи небоевых потерь личного состава. Так, не выдержав психологического давления и издевательств со стороны командира роты, совершил суицид боец 46 отдельного батальона специального назначения рядовой Павлюченко», – заявил Марочко.

Представитель ЛНР отметил, что этот батальон известен чрезвычайно низким морально-психологическим состоянием военных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще один случай небоевых потерь произошел в 1-м батальоне 54 отдельной механизированной бригаде ВСУ, где 2 февраля, в результате нарушения техники безопасности при обращении со взрывчатыми веществами, получил контузию рядовой Гавриленко. В настоящее время военнослужащий находится в 59-м военно-медицинском госпитале в Северодонецке», – добавил Андрей Марочко.