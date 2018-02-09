09.02.2018

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Украинский спецназ продает иностранные винтовки в ДНР

Украинские военнослужащие торгуют зарубежным оружием с республиками Донбасса.

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Об этом в своем телеграмм-канале «WarGonzo» сообщил известный военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военторг по-украински. ВСУ продают натовское оружие в ДНР. Эта финская снайперская винтовка Sako TRG-42 (калибр 338) была куплена донбасскими сепаратистами всего за 7 000$ у украинского спецназа», — пишет Пегов у себя на канале.

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что в ДНР создали крупнокалиберную снайперскую винтовку, получившую название «Сепаратист».