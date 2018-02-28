28.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский суд конфисковал у олигарха Януковича терминал стоимостью 100 миллионов

Райсуд Одессы вынес приговоры четырем фигурантам так называемых “схем Курченко”, а по терминалу «Лагуна-Рени» стоимостью свыше 100 миллионов гривен применил спецконфискацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

«Суд установил, что бывший руководитель и три подчиненных сотрудника общества с ограниченной ответственностью «Лагуна-Рени» действовали в составе преступной организации под руководством Сергея Курченко, способствуя умышленному уклонению от уплаты обязательных платежей. Подсудимые организовывали составление заведомо ложных официальных документов и вносили неправдивые сведения, а также были пособниками в злоупотреблении служебным положением. Однако заключили с прокурором – процессуальным руководителем в деле соглашение о признании виновности и способствовали раскрытию преступления, что было учтено судом при вынесении им приговоров», — отметил Жученко.

Приговором суда четверо подсудимых лишены свободы на срок 5 лет с испытательным сроком в 1 год, а также на 1 год лишены права занимать материально-ответственные должности.

По результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры Одесской области приговором Киевского райсуда также применена специальная конфискация в пользу государства имущественного комплекса терминала «Лагуна-Рени» ориентировочной стоимостью свыше 100 миллионов гривен.

Как установлено в рамках расследования, осуществленного усилиями сотрудников прокуратуры Одесской области, органов Национальной полиции в Одесской области, Управления Службы безопасности Украины в области и Главного управления Государственной фискальной службы в области, ООО «Лагуна-Рени» приобретено в 2012 году членами преступной организации и использовалось для маскировки преступлений по уклонению от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов.

Прокурор добавил, чтл «продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, связанном со «схемой Курченко», из-за которой в госбюджет не поступило 1 миллиард 200 миллионов гривен обязательных платежей».