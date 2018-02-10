10.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский телеведущий похвалился, что не приглашает русскоязычных гостей в свою программу

Уроженец Львова, телеведущий канала Zik Остап Дроздов похвалился, что ввел языковые квоты в своих телепрограммах еще задолго то того, как это стало государственной идеологией и теперь не пускает в студию больше одного русского на трех украинцев.

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Об этом в эфире «Skrypin.ua» заявил журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, теперь, работая в Киеве, он испытывает трудности с подбором гостей для эфиров.

«Я сказал для своих гостевых редакторов — если вы заметили, там четыре гостя в студии, это было еще задолго до тех квот, которые я ввел в киевской студии, что у меня в студии может быть только один русскоязычный гость, а три украиноязычных. Я ввел такую квоту на свою авторскую программу. Я не буду скрывать, с меня жестко поржали, сказали: «Ты что дурак, где ты в Киеве найдешь полностью украиноязычных гостей, хороших политологов, хороших экономистов, публичных людей и волонтеров, которые являются русскоговорящих и ты их сразу отсекаешь». Я понимал, что ввожу себя в очень узкий коридор и хочу сказать, что это, к сожалению, так и есть. Двуязычные люди, если они двуязычные, то мой гостевой редактор, когда приглашает их на программу, то он сразу заранее это обговаривает», — заявил Дроздов.