31.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Россия, Спорт, Украина

Украинский тренер не понимает, почему чемпионат мира пройдет в России


Бывший титулованный игрок сборной СССР, экс-игрок и тренер «Динамо Киев» и сборной Украины Алексей Михайличенко посчитал нечестным выбор России как страны, принимающей чемпионат мира по футболу в этом году.

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Об этом он заявил в эфире программы «Бацман», передает корреспондент «ПолитНавигатора». При этом Михайличенко не смог объяснить, чем аргументирована его позиция.

«Я считаю, что они незаслуженно получили — это да. А заберут или не заберут? Конечно же, очень жаль, что мы туда не едем — я имею в виду чемпионат мира, не в Россию, а там, как оно будет — трудно сказать. Конечно же, я считаю, что своим поведением, и не только по отношению к Украине, а вообще, своим отношением ко всей Европе, ко всему миру, я считаю, что Россия не заслуживает чемпионат. Ну, мне кажется, что незаслуженно. Я не могу приводить, я не вхожу ни в какие комитеты ФИФА и УЕФА, но мне кажется, что незаслуженно», — заявил Михайличенко.

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