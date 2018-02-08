08.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский военачальник жалуется, что ему не дали бомбить Крым

Исполняющий в 2014 году обязанности министра обороны Игорь Тенюх требовал разрешения применить боевую авиацию в Крыму.

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Об этом он заявил во время дачи показаний на суде по делу «о госизмене Януковича», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, он также выступал за полную мобилизацию на Украине и отправке войск на полуостров, который в тот момент взбунтовался против итогов госпереворота в Киеве и начал процедуру перехода под российскую юрисдикцию.

«Требовал, настаивал как можно более быстрого принятия Верховной Радой постановления о мобилизации. Тогда выступал за полную мобилизацию, через полторы недели было принято решение о частичной мобилизации. Почему это нужно было? Потому, что когда мы начали приводить вооруженные силы, части были раскомплектованы, и для того, чтобы все это укомплектовать, было необходимо то количество, которое было подано политическим руководством.

Скажу одно — если бы мы не подняли в наикратчайшие сроки, ведь за две с половиной недели войска, которые никогда не приводились, были развернуты в определенные районы, начиная от Чернигова до Мелитополя и плюс Широкий Лан с намерениями дальнейших действий до Крыма, то, поверьте мне, та операция, которую задействовала и задумывала Российская Федерация по блицкригу, рассчитывая, что тут уже все развалено и ничего нет, то 8 марта линия так называемых нынешних луганско-донецких была бы уже по линии Днепра… Второе, на чем я настаивал — на предоставлении мне разрешения об использовании боевой авиации, а именно — штурмовой и бомбардировочной. Такого разрешения я не получил… Мой план состоял в том, чтобы идти на прорыв. Да, это война, другого пути не было. Мой план не был поддержан, потому я подал в отставку», — заявил Тенюх.