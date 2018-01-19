 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
19.01.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Пропаганда, Спецслужбы, Украина

Украинский военный разведчик сдался сотрудникам МГБ ЛНР


Главное управление разведки Министерства обороны Украины совершило попытку вербовки бывшего военнослужащего. Однако вместо этого мужчина пришёл с повинной в Министерство Государственной Безопасности ЛНР.

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Такая информация была опубликована  на официальном сайте МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Родился я в Якутской АССР в посёлке Усть-Нера (сейчас – Республика Саха (Якутия), – прим. автора). Я – бывший военнослужащий со стажем службы в 29 лет. В 1996 году я ушёл по выслуге лет на пенсию.

Приехал на Украину в 2005 году, где проживал в Черкасской области. В 2013 году приехал к брату в город Алмазное Луганской области, где жил и работал до начала войны. В 2014 году в Северодонецке меня задержали сотрудники полиции», – рассказал он.

Палестинец рассказал, что сотрудники МВД Украины удерживали его в подвале в наручниках до утра, пока к нему не приехал сотрудник украинской спецслужбы:

«Сотрудник представился военным разведчиком, а именно –спецподразделение специальных операций. Купили мне симкарту для связи, приказали докладывать о размещении частей на территории ЛНР».

Отметим, что главной задачей Палестинца было прибыть в ЛНР, вступить в ряды армии Республики и заниматься сбором данных.

«Я не стал этим заниматься. На следующий день, прибыв в Луганск, я пришёл в Министерство государственной безопасности ЛНР и всё рассказал», – подытожил он.

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