19.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Украинский военный разведчик сдался сотрудникам МГБ ЛНР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совершило попытку вербовки бывшего военнослужащего. Однако вместо этого мужчина пришёл с повинной в Министерство Государственной Безопасности ЛНР.

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Такая информация была опубликована на официальном сайте МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Родился я в Якутской АССР в посёлке Усть-Нера (сейчас – Республика Саха (Якутия), – прим. автора). Я – бывший военнослужащий со стажем службы в 29 лет. В 1996 году я ушёл по выслуге лет на пенсию.

Приехал на Украину в 2005 году, где проживал в Черкасской области. В 2013 году приехал к брату в город Алмазное Луганской области, где жил и работал до начала войны. В 2014 году в Северодонецке меня задержали сотрудники полиции», – рассказал он.

Палестинец рассказал, что сотрудники МВД Украины удерживали его в подвале в наручниках до утра, пока к нему не приехал сотрудник украинской спецслужбы:

«Сотрудник представился военным разведчиком, а именно –спецподразделение специальных операций. Купили мне симкарту для связи, приказали докладывать о размещении частей на территории ЛНР».

Отметим, что главной задачей Палестинца было прибыть в ЛНР, вступить в ряды армии Республики и заниматься сбором данных.

«Я не стал этим заниматься. На следующий день, прибыв в Луганск, я пришёл в Министерство государственной безопасности ЛНР и всё рассказал», – подытожил он.