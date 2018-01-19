|3 239 просмотров
Украинский военный разведчик сдался сотрудникам МГБ ЛНР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины совершило попытку вербовки бывшего военнослужащего. Однако вместо этого мужчина пришёл с повинной в Министерство Государственной Безопасности ЛНР.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Такая информация была опубликована на официальном сайте МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Родился я в Якутской АССР в посёлке Усть-Нера (сейчас – Республика Саха (Якутия), – прим. автора). Я – бывший военнослужащий со стажем службы в 29 лет. В 1996 году я ушёл по выслуге лет на пенсию.
Приехал на Украину в 2005 году, где проживал в Черкасской области. В 2013 году приехал к брату в город Алмазное Луганской области, где жил и работал до начала войны. В 2014 году в Северодонецке меня задержали сотрудники полиции», – рассказал он.
Палестинец рассказал, что сотрудники МВД Украины удерживали его в подвале в наручниках до утра, пока к нему не приехал сотрудник украинской спецслужбы:
«Сотрудник представился военным разведчиком, а именно –спецподразделение специальных операций. Купили мне симкарту для связи, приказали докладывать о размещении частей на территории ЛНР».
Отметим, что главной задачей Палестинца было прибыть в ЛНР, вступить в ряды армии Республики и заниматься сбором данных.
«Я не стал этим заниматься. На следующий день, прибыв в Луганск, я пришёл в Министерство государственной безопасности ЛНР и всё рассказал», – подытожил он.
Метки: МГБ ЛНР, украинский военный разведчик
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.