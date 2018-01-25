25.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский «ястреб» раскрыл страхи Порошенко

Скандал вокруг появления на телеканале ZiK интервью с Андреем Портновым, соратником беглого президента Виктора Януковича, инспирирован властями, поскольку в эфире могут прозвучать неведомые широкой публике подробности, неприятные Петру Порошенко.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши украинские политики исходят из каких-то непонятных для меня стандартов. То есть, если журналист ВВС или CNN берет интервью у господина Януковича, то он может это делать, а если украинский журналист берет интервью у Портнова, то он не имеет права этого делать. Я не понимаю всего этого.

Мне кажется, что причина вот в чем — как только украинские журналисты, украинские СМИ выйдут на такие интервью с «беженцами» (бывшими украинскими чиновниками периода правления Виктора Януковича, — авт.), откроется то, чего не хотят слышать те, кто угрожают Влащенко, пытаются на сегодняшний день обвинить всех, кто против, в том, что они «прислужники Москвы» и так далее.

В принципе, СМИ для того и существуют, чтобы не только обслуживать власть и не столько ее обслуживать, как узнавать те вещи, в том числе и от тех, кто вчера был во власти, кто против власти, их мотивы, поведение, оценочные вещи и так далее… Это, по сути, квинтэссенция того, что происходит.

Честно говоря, я в этих нападках, которые начали происходить на Влащенко, я почувствовал попытку уже полностью парализовать независимые СМИ, подчинить их, в том числе, воле действующего президента», — заявил Бессмертный.