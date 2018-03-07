07.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский журналист упрекнул Польшу — «щемит» бандеровцев и сманивает к себе работяг

На «президентском» 5 канале Польшу обвинили в «непартнерских» отношениях с Украиной — переманивает к себе украинских работяг в то время, как на политическом уровне давит на украинских националистов.

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Об этом в эфире заявил журналист Виталий Гайдукевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас Польша официально позволяет — в рамках украинского безвиза человек может приезжать в Польшу с безвизовым паспортом и легально искать себе работу, не требуя рабочих виз. У поляков дефицит рабочих рук, это мы понимаем, но Польша сейчас, с одной стороны, на Украину давит, а с другой, из Украины вымывает рабочие руки. Ну, как-то не по-партнерски», — заявил Гайдукевич.