11.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинских дипломатов перед приемом на работу будут проверять у психиатра

Кабинет министров Украины установил обязательность психиатрического осмотра граждан, принимаемых на дипломатическую службу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее постановление было принято на заседании в четверг, сообщает Правительственный портал.

Согласно постановлению, лица, принимаемые на работу в систему органов дипломатической службы, должны пройти психиатрический осмотр.

В пояснительной записке говорится, что документ был разработан МИДом «для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, в частности — во время долгосрочных командировок, особенно в страны с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью».

Также отмечается, что согласно закону «О дипломатической службе», обязательным условием направления дипломатов в долгосрочную командировку является наличие соответствующего состояния здоровья.

Отмечается, что принятие постановления позволит повысить эффективность набора персонала для органов дипслужбы.