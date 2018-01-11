 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  490 просмотров
Киев, Медицина, Общество, Политика, Украина

Украинских дипломатов перед приемом на работу будут проверять у психиатра


Кабинет министров Украины установил обязательность психиатрического осмотра граждан, принимаемых на дипломатическую службу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Соответствующее постановление было принято на заседании в четверг, сообщает Правительственный портал.

Согласно постановлению, лица, принимаемые на работу в систему органов дипломатической службы, должны пройти психиатрический осмотр.

В пояснительной записке говорится, что документ был разработан МИДом «для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, в частности — во время долгосрочных командировок, особенно в страны с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью».

Также отмечается, что согласно закону «О дипломатической службе», обязательным условием направления дипломатов в долгосрочную командировку является наличие соответствующего состояния здоровья.

Отмечается, что принятие постановления позволит повысить эффективность набора персонала для органов дипслужбы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть