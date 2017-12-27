 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинских военнопленных доставили к месту обмена


Содержавшиеся на территории ЛНР и ДНР украинские участники конфликта в Донбассе благополучно прибыли к назначенному месту обмена пленными в районе Горловки.

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Об этом сообщил корреспондент «ПолитНавигатора» с места события.

Отметим, что колонна с военнопленными из Донбасса также выдвинулась с украинской стороны, и движется к назначенному месту обмена. Такую информацию у себя на странице в социальной сети «Facebook» сообщила вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.

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